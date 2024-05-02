اجتماع تعليم الجيزة مع مديري المدارس التجريبية

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً مع مديري المدارس التجريبية ، بحضور نهال اسماعيل مدير إدارة المدارس التجريبية، ومصطفى بركات.

ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

في بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور، ثم تحدث عن آلية سير العملية الامتحانية، والالتزام والانضباط، من جانب المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وأشار إلى عدة نقاط، كان من أهمها:

*منع دخول الهاتف المحمول منعاً باتاً، أو أي وسيلة اتصال أخرى .

*الإشراف اليومي وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

*الاهتمام بنظافة اللجان، وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات.

* توفير غرف العزل داخل اللجان وتجهيزها عند الحاجة إليها.

*تامين الكنترول بشكل تام، ويمنع تمامًا أن يكون الكنترول في الدور الأرضي. وأن يكون أعضاؤه من المشهود لهم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

* تقسيم العمل على القائمين داخل العملية الامتحانية، بما يتناسب مع كل فرد وقدراته.

* حسن التعامل مع أولياء الأمور خارج اللجان والعمل على حل المشاكل، والتعرف على أسبابها