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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

اجتماع تعليم الجيزة مع مديري المدارس التجريبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً مع مديري المدارس التجريبية ، بحضور  نهال اسماعيل مدير إدارة المدارس التجريبية، ومصطفى بركات.

ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

في بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور، ثم تحدث عن آلية سير العملية الامتحانية، والالتزام والانضباط، من جانب المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وأشار  إلى عدة نقاط، كان من أهمها:

*منع دخول الهاتف المحمول منعاً باتاً، أو أي وسيلة اتصال أخرى .

*الإشراف اليومي وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

*الاهتمام بنظافة اللجان، وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات.

* توفير غرف العزل داخل اللجان وتجهيزها عند الحاجة إليها.

*تامين الكنترول بشكل تام، ويمنع تمامًا أن يكون الكنترول في الدور الأرضي. وأن يكون أعضاؤه من المشهود لهم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

* تقسيم العمل على القائمين داخل العملية الامتحانية، بما يتناسب مع كل فرد وقدراته.

* حسن التعامل مع أولياء الأمور خارج اللجان والعمل على حل المشاكل، والتعرف على أسبابها

 

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