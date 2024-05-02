باحث سياسي: نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب ويستخدم رفح فزاعة للفلسطينيين

قال الباحث السياسي جمال زقوت، رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في وقف الحرب، وكل سياساته قائمة على المماطلة في الصفقة وإدارة ظهره حتى لمطالب أهالي المحتجزين لدى المقاومة، والتي باتت مواقفهم تتطور نحو ضرورة وقف الحرب.

وأضاف "زقوت"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتنياهو أكد أن رفح الفلسطينية هي الهدف القادم، وربما لا يكون جادا في اجتياح رفح الفلسطينية، لأنه إذا اجتاحها سيكون السؤال ماذا بعد رفح، وبالتالي وقف الحرب".

وتابع: "نتنياهو يستخدم الحرب كفزاعة، وترتكب قوات الاحتلال اعتداءات يومية وقصفا يوميا على العديد من المناطق الآهلة بالسكان في مدينة رفح الفلسطينية، ويقول عمليها بأنه يأخذ بالرأي الأمريكي وهو عملية الاستهدافات المحددة والتي في الواقع هي ليست محددة، ولا شيء، لكنها مجرد استمرار لماكينة قتل الفلسطينيين المدنيين أطفالا ونساءً وشيوخا".

