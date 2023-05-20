رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالمنصورة.. صور

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في رحاب جامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المختلفة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعليم الجامعي.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

وثمن د.أيمن عاشور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، مشيدًا بجهود التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بانعقاد جلسات المجلس الأعلى للجامعات، في نطاقات جغرافية مختلفة في الأقاليم والمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعزز التواصل بين الجامعات في هذه الأقاليم والمجلس الأعلى للجامعات.

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

وفي سياق متصل، شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي عُقد برئاسة الدكتور سامي هاشم، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والخاصة بجامعة الأقصر.

وعرض رئيس جامعة الأقصر، متطلبات واحتياجات الجامعة في جميع أبواب الموازنة للعام المالي الجديد، للوفاء بجميع التزاماتها تجاه جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وأبنائها من الطلاب، وجميع المستجدات علي مدار العام المالي القادم والاستفادة من جميع المنشآت الجامعية بالصيانات اللازمة والمبالغ المطلوبة.

حضر الاجتماع، جمال سيد، الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة، وعبدالحفيظ فوزي، مسئول التخطيط بالجامعة، وسيد عبدالعاطي، مسئول الموازنة بالجامعة،

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (1)

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (2)

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (3)

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (4)

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (5)

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (1)

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (2)