رئيسة الوزراء الإيطالية تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدات لتونس

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت. وقالت ميلوني، إن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع".

وحسب ميلوني، فإن المؤسسة المالية الدولية تظهر "تصلبا" لأنها "لم تحصل" من الرئيس التونسي قيس سعيد على "جميع الضمانات الضرورية".

وأكدت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية: "تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد".

وأوضحت "انه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدما؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عمليا وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلا".

وعلى هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التقت ميلوني المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للبحث في "مسألة الهجرة وعلى وجه الخصوص تونس"، وفقا للمصدر الإيطالي نفسه.

وقال المصدر نفسه "انضم إليهن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة قصيرة".