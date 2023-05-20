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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابى لسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بمنطقة السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة السلام، اليوم، حبس  تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بمنطقة السلام.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"  مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما جوال بداخله 2 لفة من النحاس "مجهولين المصدر" - مقص حديد.

 وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه"، وبحوزته ( 17 لفة كابل نحاس).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانوينة.

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