"بسبب علاقة عاطفية".. محكمة الجنايات توجل قتلة عراقى الجنسية للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عراقي الجنسية مع سبق الاصرار والترصد لجلسة الغد للمرافعة .

وقررت المحكمة في جلسة اليوم تغريم الطبيب الشرعي لتعذر الحضور ، كما حضر المتهمون جلسة المحاكمة وتمسك دفاع المتهمة المحامي بالنقض محمد النحاس بالمرافعة وتم تأجيل الجلسة للغد .

وكشف أمر إحالة المتهمين وهم كلا من "فاطمة .ع" و" فاروق .ت" الى محكمة الجنايات اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد بان استدرجا عراقى الجنسية بعيدا عن اعين الناس من القاهرة الى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الاولى

تفاصيل امر الاحالة عندما اسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" محمد عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النيه وعقدا العزم علي ازهاق روحه لخلافات عاطفيه بينهم واعدا لهذا الغرض سلاحاابيض واستدرجاه بعيدا عن اعين الماره وما ان ظفرا به حتي انهال عليه طعنا بالسكين قاصدين ازهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينه بتقرير الصفه التشريحيه والتي اودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تللك الجنايه بالجنحه هي انه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه ، كما احرزا بدون مسوغ قانوني من الضروره الشخصيه او المهنيه سلاحا ابيض سكين.

وتضمنت ادلة الثبوت بالقضية حيث شهدت "زهرا.ف" بالتحقيقات بإنه تناهى إلى سمعها من رفيقتها بالمسكن المتهمه الاولى أبان عودتها لمسكنها عقب إرتكابها للواقعه بقيام المتهم الثانى بقتل المجنى عليه بإحدى المناطق النائيه وإخفائها لجثمانه سويا.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة ، مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته السريه توصلت لارتباط المتهمه الاولى عاطفيا بالمجنى عليه الا أنه ساءت العلاقه فيما بينهم فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل فاعدا ثلاث مخططات للتخلص منه فخاب أثر الاولين حتى بلغا المتهمان بأن استدراجا المجنى عليه بمنطقه العبور – القليوبيه ما أن ظفروا به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينه بتقرير الصفه التشريحيه التى أدت لوفاته المنيه.

وشملت ملاحظات النيابه العامه بالقضية اقرار المتهمان بارتكاب الواقعه على النحو الوارد بشهاده مجرى التحريات بالقضية ، كما ثبت بتقرير الطب الشرعى أنه بإجراء الكشف الظاهرى والصفه التشريحيه لجثه المتوفى ان الاصابات الموصوفه والمشاهدة بيمين العنق ويمين الصدر هى اصابات طعنيه حيويه حديثه حدثت من االطعن بجسم أو أجسام صلبه ذت حافه حاده وطرف مدبب ايا كان نوعها كالسكين والمطوه او ما فى حكمها وهى جائزه الحدوث .

كما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبه المتواجده بمحيط الواقعه تواجد المتهمان والمجنى عليه واستدراجهما اياه الى حيث لقى مصرعه ، وطلب المستشار محمد النحاس المحامى بالنقض دفاع المتهمة من هيئة المحكمة مناقشه الشاهده الاولى "زهراء.ف" صديقه المتهمه الاولي وهي من قامت بالابلاغ عن الواقعه كما جاء علي لسانها بتحقيقات النيابه العامه .