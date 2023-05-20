وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدبلومات العملية

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣م الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م.

ومن داخل غرفة العمليات بديوان المديرية تابع وكيل الوزارة بدء أداء الامتحانات بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج ٥٤٩ طالبا وطالبة والتعليم التجارى ٢٦٠٢ طالبا وطالبة والتعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالبا وطالبة والتعليم الزراعة ٥٧٢ طالبا وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة بإجمالي ١١٤١١ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.

أكد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن تعليم دمياط حصد أربعة مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج، حيث حصدت مركز ثالث بالمرحلة الابتدائية،ومركز رابع بالمرحلة الإعدادية،ومركز رابع فنون مسرحية تربية خاصة،ومركز ثالث فنون مسرحية تعليم أساسي.

وهنأ وكيل الوزارة الفائزين في مسرحية المناهج المرحلة الابتدائية المركز الثالث إدارة دمياط التعليمية مدرسة د. محمد حسن الزيات، مدرسة شطا العزبي،مدرسة عبد السلام عارف، وإدارة عزبة البرج التعليمية مدرسة الشربيني الخاصة، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة طيبة الرسمية للغات.

والفائزين في المرحلة الإعدادية بالمركز الرابع إدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة الباسل الخاصة الإعدادية ومدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية ومدرسة السيدة عائشة الاعدادية.

كما هنأ "وكيل الوزارة" الفائزين في مسابقة الفنون المسرحية بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية، مرحلة التعليم الأساسى، إدارة السرو التعليمية مدرسة دقهلة الابتدائية ومدرسة الشهيد أيمن عطية الابتدائية

وإدارة الروضة التعليمية مدرسة الروضة الرسمية للغات وإدارة دمياط التعليمية مدرسة النيل الإعدادية بنات.

كما هنأ "وكيل الوزارة" الفائزين في مسابقة الفنون المسرحية للتربية الخاصة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، إدارة دمياط التعليمية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشطا وإدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.