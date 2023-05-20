سقوط تشكيل عصابي لسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي لسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بمنطقة السلام.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (جوال بداخله 2 لفة من النحاس "مجهولي المصدر"- مقص حديد).

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية"(تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه"، وبحوزته (17 لفة كابل نحاس) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.