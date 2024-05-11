كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمة صواريخ جديدة خلال العام الجاري

أعربت كوريا الشمالية، اليوم /السبت/ عن عزمها نشر راجمة صواريخ جديدة من عيار 240 ملم، خلال العام الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف أمس، على اختبار إطلاق قذائف لمنظومة قاذفة صواريخ متعددة من عيار 240 ملم "محدثة تقنيا"، موضحة أنه سيتم نشرها لدى وحدات جيش الشعب الكوري بين عامي 2024 و2026.

وأشارت الوكالة إلى أن 8 قذائف من منظومة قاذفة الصواريخ أصابت نقاط الهدف، مضيفة أن الاختبار أثبت تفوق المنظومة وقدرتها التدميرية، لافتة إلى أنه سيكون هناك تغيير كبير لتعزيز القدرات المدفعية للجيش الكوري الشمالي.