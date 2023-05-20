مدرب الأهلي: تأهلنا عن جدارة إلى النهائي وشكرًا للاعبي الفريق

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على استاد القاهرة.‏

وقال «قمصان» في تصريحات عقب المباراة: واجهنا فريقًا كبيرًا في نصف نهائي دوري الأبطال وهو الترجي التونسي، ‏وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني في ‏حديثه مع اللاعبين أثناء التحضير للمباراة.‏

ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على المستوى الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب أمام ‏الترجي في تونس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ومباراة العودة في القاهرة.

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وأكد أن الفريق أمامه تحد جديد خلال الفترة المقبلة وهو بطولة الدوري الممتاز، والتي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها، وتركيز الفريق سيكون بكل تأكيد في هذه المواجهات ‏المحلية قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا، وأنه لا يشغله كثيرًا الفريق الذي سيقابله في نهائي دوري الأبطال بقدر ما يشغله ‏التحضير الجيد للمباراة.