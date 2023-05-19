الإمارات والبرلمان الأفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مع رئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارومبيرا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمانات الأفريقية، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني الإماراتي، الذي يضم ميرة سلطان السويدي، وعفراء بخيت العليلي، مع رئيس البرلمان الأفريقي، على هامش مشاركة الشعبة في القمة البرلمانية الأفريقية حول سياسة المناخ والمساواة التي عقدت في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة.

واستعرضت "السويدي"، خلال اللقاء، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التغير المناخي والطاقة، ومبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، التي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر القادم في مدينة اكسبو دبي، إضافة إلى الاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية مشاركة برلمانات دول أفريقيا في حضور أنشطة وبرامج كوب 28 والتفاعل معها من خلال إقرار التشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة والمناخ.

من جانبه، أشاد فورتشن شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي، بمشاركه الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة البرلمانية الثالثة حول سياسة المناخ والمساواة، وجهود دولة الإمارات الرائدة في تمكين المرأة والشباب ودعم مشاريع مكافحة التغير المناخي والطاقة النظيفة، مضيفا أن البرلمان الأفريقي يعتبر المنبر المناسب لمخاطبة برلمانات أفريقيا، وعبر عن تمنياته لمؤتمر "كوب 28"، النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه عالميا.