ميشوستين يبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين خلال زيارة رسمية

يزور رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الصين يومي 23 و24 مايو الجاري، بدعوة من نظيره الصيني لي كه تشيانغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين إن زيارة ميشوستين هي "زيارة رسمية"، وإنه سيلتقي أيضا بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأفاد الكرملين في بيان بأن مباحثات ميشوستين في بكين ستركز على "التعاون الصيني الروسي في المجالات الاقتصادية والتجارية"، وأن "اهتمامًا خاصًا سيركز على الصناعة والطاقة والبنى التحتية في النقل والزراعة"

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقات ثنائية عدة خلال الزيارة، دون أن يذكر تفاصيلها

وسيلتحق ميشوستين بعد ذلك بمدينة شانغهاى حيث سيلقى كلمة في منتدى اقتصادى صینى روسى، وسیشارك فی افتتاح معرض شانغهای للاستيراد والتصدير

وتأتی زیارة میشوستین فی إطار تعزیز العلاقات بین روسیا والصین، التی دخلت "حقبة جدیدة"، حسب تعبیر الرئیسین شی جین بینغ وفلادیمیر بوتین فی قمة عبر الفیدیو فی منتصف مارس الماضی

وأبدت الصین تفهمًا للموقف الروسی فی أزمة أوكرانیا، ولم تدین التدخل العسکری الروسی فی شبھ جزیرة کریمیا أو شرق أوکرانیا، عکس غالبیة الدول الغربیة