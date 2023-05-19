بروفايل | مالك عقار .. من معلم إلى نائب رئيس السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا بإعفاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلوا "حميدتي"، من منصبه كنائب رئيس المجلس، وتعيين مالك عقار نائبًا له

وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في عدة مناطق، خاصة في دارفور، حيث شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح مدنيين

مالك عقار هو سياسي وقائد عسكري سوداني، من مواليد مدينة باو بولاية النيل الأزرق. تولى منصب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال منذ فبراير 2011، وهي حركة مسلحة تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان .

عمل مالك عقار في التدريس والإدارة قبل أن ينضم إلى الحركة الشعبية في التسعينات، وقاد عدة معارك ضد حكومة الإنقاذ في منطقته. كما شارك في مفاوضات اتفاقية نيفاشا التي أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 2005.

عُين مالك عقار واليًا لولاية النيل الأزرق في أبريل 2010، بعد فوزه في الانتخابات المحلية. لكنه عاد إلى المعارضة المسلحة بعد اندلاع الصراع بين قواته والجيش السوداني في سبتمبر 2011.

انضم مالك عقار إلى تحالف "الجبهة الثورية السودانية"، الذي يضم حركات دارفور وجبهة شرقية، وطالب بإسقاط نظام عمر البشير وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

بعد إطاحة الثورة الشعبية بالبشير في أبريل 2019، شارك مالك عقار في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، ووقع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020.

في مارس 2021، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بتعيين مالك عقار نائبًا له في المجلس، خلفًا لحميدتي