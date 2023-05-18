ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الأوروبي.. ثنائي هجومي في تشكيل روما أمام باير ليفركوزن

مباراة روما وباير
مباراة روما وباير ليفركوزن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل روما، اليوم الخميس، ضيفًا على باير ليفركوزن بملعب باي أرينا، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الثنائي أندريا بيلوتي، وتامي أبراهام، على رأس هجوم فريق العاصمة الإيطالية أمام ليفركوزن.

وانتهت مباراة ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بين روما وباير ليفركوزن بفوز الذئاب بهدف للا شئ، سجله إدواردو بوف، في مباراة شهدت انتصار الأستاذ على التلميذ، حيث تفوق مورينيو مدرب روما، على تشابي ألونسو مدرب الفريق الألماني، إذ كان الأخير ضمن كتيبة السبيشيال وان في ريال مدريد الإسباني، وتحت قيادته الفنية لسنوات حقق فيها الملكي العديد من الإنجازات.

تشكيل روما

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: روجير إيبانيز - مانشيني- كريستيانتي

خط الوسط: سيليك- إدواردو بوف - ماتيتش- بيليجيرني - سبينازولا

وفي الهجوم: تامي أبراهام - بيلوتي.

روما باير ليفركوزن الدوري الأوروبي تشكيل روما مورينيو