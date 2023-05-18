الدوري الأوروبي.. ثنائي هجومي في تشكيل روما أمام باير ليفركوزن

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل روما، اليوم الخميس، ضيفًا على باير ليفركوزن بملعب باي أرينا، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الثنائي أندريا بيلوتي، وتامي أبراهام، على رأس هجوم فريق العاصمة الإيطالية أمام ليفركوزن.

وانتهت مباراة ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بين روما وباير ليفركوزن بفوز الذئاب بهدف للا شئ، سجله إدواردو بوف، في مباراة شهدت انتصار الأستاذ على التلميذ، حيث تفوق مورينيو مدرب روما، على تشابي ألونسو مدرب الفريق الألماني، إذ كان الأخير ضمن كتيبة السبيشيال وان في ريال مدريد الإسباني، وتحت قيادته الفنية لسنوات حقق فيها الملكي العديد من الإنجازات.

تشكيل روما

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: روجير إيبانيز - مانشيني- كريستيانتي

خط الوسط: سيليك- إدواردو بوف - ماتيتش- بيليجيرني - سبينازولا

وفي الهجوم: تامي أبراهام - بيلوتي.