مرتضى منصور يهنئ يد الزمالك بعد الفوز على الأهلي

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالتهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد بعد الفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية على حساب النادي الأهلي.

وأشاد مرتضى منصور، بالمجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني للفريق، وأثنى على دور أحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد بعد الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.