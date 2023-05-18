الحوار الوطني.. حزب مصر الحديثة: الشخصية المصرية غابت بسبب غياب دور التربية والتثقيف

قال رفعت فياض، ممثل حزب مصر الحديثة، إن تشكيل أو بناء الشخصية تبدأ من الأسرة ثم المدرسة، مضيفا أن الشخصية المصرية تكاد تكون غابت بسبب غياب دور التربية والتثقيف ثم التعليم فعندما غاب دور المدرس وهاجر انحصر فى إعطاء المعلومة والدوري التثقيفى على شكل كبسولة.

وأضاف فياض، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى ، أن المدارس أصبحت مبانى خالية على عروشها اختفى فقد أصبح انتشار التعليم الموازى السناتر والدروس الخصوصية.

وذكر فياض، بأنه لابد من إعادة الدور التربوى للمدارس فقد فوجئنا جميعا بمجموعة من الشباب لفظتها ثورة ٢٥ يناير أخذت تحرق وتدمر دون أن تشعر بأى انتماء لهذا الوطن.

وطالب بضرورة حل هذا الموضوع والتركيز على أهمية التعليم وأن نعيد للمدرسة دورها التربوى شريطة بأن يحكمها تشريعات وضوابط وأن لا نجعل الشباب فريسة لشركات التواصل الاجتماعى حتى لا يتأثرون بالثقافات المضللة، لافتا إلى ضرورة العمل وأن نتشارك جيدا فى بناء الشخصية المصرية .