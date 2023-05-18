انعقاد المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

دعا المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد فى دورته السادسة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة العربية بالمملكة العربية السعودية،

بمشاركة رفيعة المستوى من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ونائبه، ورئيس المحكمة العليا بليبيا ونائبه، ونائب رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام المساعد للاتحاد.

وتناول اجتماع المكتب التنفيذي أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية في خمس عشرة دولة عربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي

واستعرض رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية، ونتائج الملتقى العلمي للاتحاد.

وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون فى المكتب التنفيذي الجهود المبذولة من أمانة الاتحاد، وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.