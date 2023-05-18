دفن جثة سيدة توفيت وأطفالها داخل أسانسير فى المقطم

بدأت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقع، نشوب حريق ووفاة سيدة وأطفالها اختناقاً أثناء الهروب من النيران داخل الاسانسير.

وتبين من التحقيقات أن سيدة وطفليها اشتعلت النيران داخل مسكنهم، فهرعت الي الاسانسير للنزول من العقار، فتعطل بهم نتيجة فصل الكهرباء عن العقار، مما ادى الى وفاتهم مختنقين.

وصرحت النيابة بدفن الجثامين، عقب توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار، واستدعاء الجيران وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كما تبين من مناظرة النيابة الجثامين عدم وجود آثار إصابات طعمية أو جروح، ويرجح أن يكون سبب الوفاة الاختناق داخل الاسانسير.

شهدت منطقة المقطم واقعة مأساوية عندما لقيت سيدة وطفليها مصرعهم اختناقا داخل اسانسير تعطل بهم أثناء هروبهم من حريق داخل شقتهم .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المقطم ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاطفاء والإسعاف وتم اخماد النيران، وأثناء عمليات الفحص عثر على جثة سيدة وطفليها مختنقين داخل الاسانسير وتم استخراج الجثث.

وبعمل التحريات تبين أن السيدة حاولت الهروب من الحريق باطفالها ودخلت الاسانسير وأثناء ذلك قام الأهالي، بفصل الكهرباء عن العقار لمنع تمدد النيران ولم يلاحظوا وجود السيدة واطفالها، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.