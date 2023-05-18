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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القناة: نسعى لتحقيق مكانة مرموقة في الترتيب العالمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أن  قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يتطلع  أن يكون مركزا للتميز في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي، موضحا أن الجامعة تسعى جاهده أن تصبح  مركزا للتميز في مجال البحث العلمي التطبيقي والابتكار العلمي،
من اجل  تحقيق  مكانة مرموقة في الترتيب العالمي للجامعات.

و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الى أن  قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس يسعى  إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية، إلى جانب دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بتنمية الموارد البشرية والطبيعية وتطوير البنية التحتية المجتمع القناة وسيناء وتقديم حلول علمية لمشكلاته.

و فى إطار ذلك عقدت لجنة تقارير المهمات العلمية اجتماعا برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة و مشاركة الدكتورة ثناء النحله استاذ متفرغ بكلية الطب البيطري و الدكتور  فايز صميده استاذ متفرغ بكلية العلوم و الدكتور شعبان حفني استاذ متفرغ بكلية التربية
و الدكتورة شرين البنا وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث و السيدة هاله دواد إدارة العلاقات الثقافية حيث قامت اللجنة بفحص تقارير المهمات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
والاتفاق علي نموذج موحد لتقرير المهمه العلمية يتضمن المؤتمرات والجوائز وشهادات التقدير والانشطه التي شارك بها عضو هيئه التدريس.

كما ناقشت اللجنة كيفيه افاده الكليه والجامعه بالخبرات المكتسبه لعضو هيئة  التدريس.

البحث العلمي التكنولوجيا البنية التحتية الدراسات العليا والبحوث