120 فنانا تشكيليا بملتقى المبدعين الدولي الثالث عشر الأحد المقبل

تنطلق فعاليات ملتقى المبدعين الدولى الثالث عشر للفن التشكيلى، برئاسة الفنان التشكيلى الدكتور عبدالناصر السعدنى، يوم الاحد 21 مايو الجاري، وذلك بقاعة مؤسسة الأهرام للفن بالقاهرة، والذي يستمر حتى الخميس 25 مايو .

ويشارك في الملتقى 120 فنان تشكيلى، بجانب 80 موهبة تستحق الثناء والدعم والتشجيع بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين التشكيليين فى مصر والوطن العربي.

ويقول الدكتور عبد الناصر السعدنى عن الملتقى: "تتنوع الاعمال والخامات والمدارس الفنية المختلفة وكل المراحل السنية وايضا مجموعة من الاكاديميين جنبا الى جانب مع مجموعة كبيرة من الهواة الموهوبين من مختلف مدن مصر من اقصى الصعيد وحتى الاسكندرية وبورسعيد".

الجدير بالذكر أن ملتقى المبدعين يعطى الفرصة لمجموعة كبيرة من المواهب الحقيقية والذى لا ترى أعمالهم النور والظهور من قبل، وتعرض أعمالهم جنبا إلى جانب كبار الفنانين، وأساتذة الفنون فى الوطن العربى.