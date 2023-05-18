تعرف على سعر الذهب في الصاغة المصرية اليوم الخميس 18 مايو

سيطرت حالة من الاستقرار علي اسعار الذهب في اسواق ومحلات الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 17 مايو 2023، عند نفس مستوى إغلاق أسعار أمس الأربعاء، حيث يشهد سوق الذهب المحلي حالة من الثبات بعد ان فقد الذهب نحو 12% من قيمته في سعر الجرام ، حيث خسر عيار 21 أكثر من 500 جنيه منذ يوم 10 مايو الجاري قبل القرارات الحكومية بقرار الإعفاء الجمركي عن الذهب، والذي بدأ تطبيقه يوم الخميس الماضي 11 مايو، وخسر عيار 18 أكثر من 700 جنيه وتراجع الجنيه الذهب لأكثر من 4000 آلاف جنيه خلال الـ8 أيام.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة لـ 2531 جنيهًا للبيع ، بينما وصل إلى نحو 2491 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 2320 جنيهات للبيع ، في حين سجل2283 جنيها للشراء .

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر إقبالًا وانتشارًا في السوق المحلي ) لمستوى 2215 جنيه للبيع، وسجل نحو 2180 جنيهًا للشراء.

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1898 جنيها للبيع ، وبلغ سعره نحو 1868 جنيها للشراء.

كما تداول سعر الذهب عيار 14 عند 1476 جنيها للبيع ، بينما وصل سعره للشراء إلى نحو 1453 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السوق المحلي اليوم حوالي 1265.75 جنيه.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) اليوم في مصر لـ 17720 جنيه للبيع ، كما بلغ سعره للشراء نحو 17440 جنيه.

بينما وصل سعر الأونصة و التي تزن حوالي 31 جراما من الذهب عيار 24 ، و تعد من أهم أدوات الحوط والاستثمار الامن الي 82459 جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

وتُعَد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.