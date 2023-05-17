رسميًا.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين أبرزهم فيرمينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، رحيل 4 لاعبين عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وأكد نادي ليفربول في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، رحيل الرباعي، البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا، الإنجليزيين جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين، عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي ومع انتهاء عقودهم الصيف المقبل.

وذكر بيان الريدز، أن الرباعي سيبدأ فصول جديدة في مسيرتهم الكروية بنهاية الموسم الحالي، بعد أن ساعدوا ليفربول على تحقيق أكبر عدد من البطولات خلال فترتهم مع الفريق.

وسيكون الظهور الأخير للرباعي في ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل، ضد أستون فيلا في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد النادي في بيانه، أنه سيتم الاحتفاء بالرباعي في آخر مباريات الفريق على ملعب أنفيلد هذا الموسم أمام أستون فيلا، متمنيًا لهم التوفيق.

وشارك الرباعي في تحقيق ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية عام 2019، إضافة للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد 30 عامًا من الغياب، موسم 2019-2020، ثم التتويج ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

فيرمينو

وانضم البرازيلي فيرمينو إلى ليفربول قادمًا من هوفنهايم الألماني في عام 2015، وشارك مع الريدز في 360 مباراة سجل خلالهم 106 أهدافًا وصنع 79 آخرين.

جيمس ميلنر

أما الإنجليزي جيمس ميلنر، انضم لحمر الميرسيسايد قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر في 2015، وخاض مع الفريق 330 مباراة سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع 46 آخرين.

نابي كيتا

بينما انتقل الغيني نابي كيتا إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني في 2018، ولعب مع الفريق 129 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع سبعة آخرين.

تشامبرلين

فيما ارتدى تشامبرلين قميص ليفربول قادمًا من أرسنال في 2017، ولعب مع الريدز 198 مباراة سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 32 آخرين.

واقترب ميلنر من الانتقال لصفوف برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل، فيما تظل وجهة اللاعبين الثلاث الآخرين مجهولة حتى الآن.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، ويأمل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بحجز مقعد وسط الأربعة الكبار.