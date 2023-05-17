تسديد مليون و308 آلاف جنيه إيجارات وتأمين شامل للأسر الأكثر احتياجًا ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحويل مبلغ 334 ألف و788 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لسداد اشتراكات التامين الصحي الشامل كإعانة لـ 37 أسرة من الحالات الأكثر احتياجًا، و909 ألف و500 جنيه لسداد متأخرات إيجار المساكن الحكومية كإعانة لـ 154 أسرة بحي الضواحي، و63 ألف و790 جنيه لسداد متأخرات ايجار للمساكن الحكومية كإعانة لـ 28 أسرة بحي الزهور، بإجمالي مليون و308 ألف و78 جنيه الأسر الأكثر احتياجا.

تسديد مليون و308 ألف جنيه إيجارات وتأمين شامل للأسر الأكثر احتياجًا في بورسعيد

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أن ذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا، تماشيا مع جهود الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية: الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والإسكان.