جامعة الأقصر تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الثاني

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

تناول الاجتماع، بحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023م، والقواعد المنظمة لسير الامتحانات بالكليات المختلفة.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، على تجهيز جداول المراقبين والكنترولات، مؤكداً ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات.

كما وجه حسين بتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد على ضرورة وضع الإرشادات والتعليمات باللجان لإرشاد الطلاب، مع توفير المناخ الملائم والراحة لهم بما يسهم في أداء الامتحانات دون وجود أية عقبات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

كان مجلس شئون التعليم والطلاب، قد وافق على اعتماد جدول امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة، حيث بدأت امتحانات نهاية العام من يوم 14 مايو الجاري، وتستمر حتى يوم 3 يونيو المقبل، وتحديد المدة من 4 يونيو وحتى 9 يوليو، لمشروعات التخرج.

كما اعتمد المجلس في جلسته، جداول امتحانات نهاية العام، لفرق النقل بكلية الفنون الجميلة، على أن تبدأ من يوم 24 مايو، وتنتهي في يوم 22 يونيو.

ووافق المجلس على تفعيل الدراسة بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وبدء الدراسة به في العام الجامعي 2023-2024.

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الاجتماع (5)