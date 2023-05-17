المشدد 7 سنوات لعاطل للشروع في سرقة حلق ذهب من طفلة داخل مسجد بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع في سرقة حلق ذهبي من أذن طفلة أثناء تواجدها بمرحاض مسجد بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21091 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3015 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "عفيفي ز س"، عاطل، شرع في سرقة القرط المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليها "تسبيح محمود رمضان محمد منصور مغربي"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تسلل خلسة أثرها، وما أن ظفر بها حتى حتى قام بجذبها عنوة وكمم فمها وشل حركتها مستغلاً صغر سنها غير عابئاً واستغاثتها مما بث الرعب فى نفسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومحاولة الاستيلاء على المسروقات، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة - الأهالي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود العيان بالواقعة، حيث قال والد الطفلة والذي يعمل عامل بمطعم، أنه وعلى إثر ما تناهى إلى علمه من نجلته - الطفلة - المجني عليها بأنها وحال تواجدها بمرحاض المسجد فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل مقاومتها إلا أن قدماه انزلقت، ولاذت بالفرار قاصداً سرقة القرط خاصتها، وقام هو ومالك المطعم بالبحث عن المتهم وتعرفت عليه الطفلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.