المبعوث الأممي لـ"ليبيا": لا يوجد أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن "إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أنه "لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة".

وأضاف باتيلي في تصريحات مع قناة "العربية"،أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن توحيد السلطة داخل البلاد مرتبط بإرادة السياسيين.

وشدد باتيلي على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية رافضًا أي استثناءات.

يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.