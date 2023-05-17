جامعة حلوان تشارك في دورة تدريبية بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الأربعاء 17/مايو/2023 - 12:25 م

شارك وفدا من جامعة حلوان في الدورة التدريبية التي عقدت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - حرص الجامعة على تشجيع منتسبيها للمشاركة وتحقيق الاستفادة من هذه البرامج التدريبية القيمة لما لها من مردود جيد في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وهي فرصة جيدة لابراز جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد وتطوير البنية التحتية للدولة المصرية من خلال مشروعات عملاقة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة مصر للتطوير في كافة المجالات.

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان أن الجامعة حريصة على تشجيع منتسبيها للمشاركة والالتزام والحضور لإكمال منظومة الوعي المجتمعي بقضية مكافحة الفساد والمساهمة فى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ورفع وتنمية قدرات منتسبي الجامعة، كما تساهم هذه الدورات التدريبية في نشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية وكذلك التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة من الموضوعات منها، دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد، وتعريف الفساد وأسبابه وطرق مكافحته، واستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض مشروع التحول الرقمي والبيئة المعلوماتية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأثر الاستقرار الاداري في مكافحة الفساد، فضلا عن عرض لأهم المشروعات القومية المصرية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعد هذه الدورة التدريبية في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التى تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة حلوان في مقر الأكاديمية، كذلك التي تعقد داخل الحرم الجامعى بعين حلوان لنشر ثقافة مكافحة الفساد، ووصول هذه المعلومات القيمة لأكبر عدد من منتسبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.