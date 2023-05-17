بشرى وعمرو عبد الجليل ينضمان لـ"أولاد حريم كريم"

انضم عدد من النجوم الجديدة إلى فريق عمل فيلم أولاد حريم كريم، بجانب أبطال النسخة الأولى منه أو الجزء الأول، وهو فيلم حريم كريم، حيث يلعب بطولته الفنان مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم وخالد سرحان، ولكن تغيب عنه النجمة ياسمين عبد العزيز، فيما أضيف لهم الفنانون بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن.

وكان فريق عمل الفيلم قد بدأوا تصويره مطلع هذا الأسبوع، مع المخرج على إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من العمل والذى أنتج عام 2005 ولاقى نجاحا كبيرا، حول كريم الذى جسده مصطفى قمر، والذي يقع في مشاكل مع حبيبته ياسمين عبد العزيز بسبب الغيرة، ولكنه يلجأ إلى زميلاته وصديقاته أيام الجامعة ليصلحوا بينه وبينها ولكن يحدث عكس ما كان يريد ويدخل في مزيد من الصراعات والأحداث والمواقف .