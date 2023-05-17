محافظ الجيزة يستقبل عزاء الراحل تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة بمسجد الحامدية الشاذلية

أقامت يوم الثلاثاء محافظة الجيزة عزاء للراحل تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، بمسجد الحامدية الشاذلية بالدقي، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية بعد رحلة مع المرض ، واستقبل المعزيين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ الجيزة عن خالص تعازيه لوفاة الراحل مؤكداً أنه كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المكلف بها على أكمل وجه خلال رحله عمله وعطاءه بمحافظة الجيزة على مدار سنوات .

كما تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.