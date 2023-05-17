مات غرقًا.. قرارات عاجلة في مصرع طفل بسبب سقوطه في ترعة المريوطية بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفل مات غرقا بترعة المريوطية في قرية كفر عمار القريبة من العياط، بعد ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بإثبات الصفة التشريحية لجثته لبيان سبب الوفاة.



كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، وسؤال شهود العيان في المنطقة التي غرق فيها الطفل، للتأكد من خلو الواقعة من شبهة جنائية من عدمه.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمصرع طفل غرقا بترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تمكنوا من انتشال جثة الطفل وتبين أنه يدعى محمود.ر.ا، يبلغ من العمر 6 سنوات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.