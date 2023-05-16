منشور بالفيسبوك يتسبب في القبض على هارب من حكم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً إلتماس أحد المواطنين تنفيذ حكم لصالحه ضد أحد الأشخاص بالشرقية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إلتماس أحد المواطنين لتنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد (أحد الأشخاص) بالشرقية.

بالفحص تبين أن المحكوم عليه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 137 حكم بتهم "تبديد ، إيصال أمانة" منهم الحكم الصادر فى القضية الواردة بالإلتماس المُشار إليه بتهمة "تبديد" والمقضى فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 3000 جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

