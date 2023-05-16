10 نقاط ناقشها مجلس المكتبات بجامعة الأقصر خلال اجتماعه الشهري

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس المكتبات لهذا الشهر، بحضور أعضاء المجلس، والذي تم خلاله اتخاذ عدد من القرارات.

تستعرض "البوابة نيوز" القرارات والنقاط التي تم مناقشتها في التقرير التالي:-

1 - استعرض المجلس في جلسته أنشطة المكتبات الرقمية.

2 - وافق المجلس على قبول مجموعة الكتب المهداة من رجل الأعمال مصطفى الزناتي، بإهداء كتب علمية لمكتبة كلية السياحة والفنادق، عن أساسيات المطبخ الفرنسي.

3 - تم اعتماد قواعد الجرد السنوي لمكتبات كليات الجامعة لعام 2022/2023.

4 – تم استعراض أعداد المترددين على المكتبات الجامعية في جميع الكليات.

5 – وجه رئيس الجامعة، بضرورة أن تضم المكتبات مختلف الكتب في المجالات الثقافية، والفكرية؛ لتحقيق أقصى إفادة للطلاب في أغراض البحث العلمي، وتوسيع دائرة الاطلاع أمام كافة الطلاب من أبناء الجامعة.

6- وجه رئيس الجامعة، بالاهتمام بتطوير ودعم المكتبات، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للمعرفة، فضلًا عن دورها في خلق آفاق جديدة في العلم والمعرفة.

7 - أوصى المجلس بإعداد مجلات علمية لكل كلية من كليات الجامعة، مع وجود مراجع أجنبية لكل board.

8 - عقد دورات تدريبية للمعيدين حديثي التخرج والموظفين وأمناء المكتبات على مستوى الجامعة، لرفع الأداء بالمكتبة الرقمية بجامعة الأقصر.

9 - اقترح أعضاء المجلس إلزام طالب الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير أو الدكتوراه بعد مناقشة رسالته وموافقة مجلس القسم العلمي ولجنة الدراسات العليا بالكلية بتقديم نسخة من الرسالة على قرص ضوئي " CD" يحتوي على نسخة pdf وأخرى word، بالإضافة إلى نسخة نهائية بعد التجليد، لمضاهاة النسختين والتأكد من صحة النسخة الرقمية المقرر إيداعها بالمكتبة الرقمية بالجامعة.

10 – قدم أعضاء المجلس بقيادة رئيس الجامعة الشكر لداعمي المكتبات الجامعية بالمؤلفات المتنوعة.

مجلس المكتبات (1)

مجلس المكتبات (2)

مجلس المكتبات (3)