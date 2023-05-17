بيراميدز يواجه راية الرياضي في كأس مصر مساء اليوم

يلتقي فريق بيراميدز في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء فريق راية الرياضي في بطولة كأس مصر دور 32، على ملعب الدفاع الجوي.

وحذر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة باتشيكو من التهاون أو الاستهتار بفريق راية الرياضي، وتجنب أي مفاجآت للفريق، خاصه بعد خسارة فريق بيراميدز بطولتين كأس مصر وكأس السوبر في الأسابيع القليلة الماضية، من نفس الفريق، النادي الأهلي.

ويلعب فريق راية في دورة ترقي المحترفين، وهو ناد من كفر الدوار.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.