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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمين عام "الصحفيين الأفارقة" تُقدّم التهنئة للنقيب الجديد ومجلس النقابة

الصحفيين
الصحفيين
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قدّمت سامية عباس نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين الأفارقة، التهنئة لنقيب الصحفيين الجديد خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة على فوزهم بانتخابات التجديد النصفي.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمته النقابة للزملاء المشاركين بالدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة، والتي تنظّمتها اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وقالت "عباس" إن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة، تُعبّر عن إرادة الجمعية العمومية الحقيقية للتغيير، والتي تؤمن بقدّرتهم على التغيير وتطوير العمل النقابي.

وأضافت أن اتحاد الصحفيين الأفارقة انطلق من نقابة الصحفيين في عهد النقيب الأسبق عبدالمنعم الصاوي، وهو الذي أعلن انطلاقه، وقامت علاقات وجهود كبيرة لتأسيس هذا الاحتفال.

الصحفيين سامية عباس