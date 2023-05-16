مدير تعليم الجيزة يتابع غرفة العمليات المركزية بالمديرية ولا شكاوى من الامتحانات

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، العملية الامتحانية لصفوف النقل.

وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية والخط العربى، وبلغ إجمالي المقيدين 167199 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96% فى الفترة الصباحية، وبلغ إجمالي المقيدين 33193 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 95% فى الفترة المسائية.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم اليوم فى مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والجغرافيا، وبلغ إجمالي المقيدين 75770 طالبا وطالبة فترة صباحية، وكانت نسبة الحضور 98.8%.

وبلغ إجمالي المقيدين 2871 طالبًا وطالبة فترة مسائية وكانت نسبة الحضور 98.4 %

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها ولم تتلق الغرفة أية مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية فى أى من المراحل.

وأكد وكيل الوزارة على المتابعة الدورية لمديري العموم للجان الامتحانات للوقوف سريعًا على أية معوقات .

كما أشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم ونبه على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على سلامتهم.

وشدد مجددًا ودائمًا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصًا على مصلحته.