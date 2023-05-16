خاص| أسامة نبيه: قرار تجميد نجلي غريب.. ولا نعلم من المسئول عن تجديد التعاقد

علق أسامة نبيه، مدرب الزمالك السابق، على قرار خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بتجميد نجله يوسف، بعد التأكد من التوقيع لنادي بيراميدز.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": « عبد الواحد السيد أبلغني أنه غير مسؤول عن ملف تجديد اللاعبين، ولم يتحدث معنا أي مسؤول في الزمالك عن تجديد عقد يوسف».

وتابع: «قرار النادي بتجميد اللاعب أمر غريب للغاية فهذا غير احترافي.. وليس من حق أوسوريو تجميد اللاعب وإذا كان لا يريده ننتظره منه ورقة بذلك».

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، وقام بالفعل بالتوقيع لبيراميدز، بعد العرض المالي الكبير الذي يصل لـ 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.