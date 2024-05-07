بالفيديو.. تعرف على مهام جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة

كشف الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، أن الجهاز تم إنشاؤه عام 1971، بقرار من الرئيس السابق محمد أنور السادات.

وقال "السعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن أهداف الجهاز الحفاظ على الأراضي القديمة والجديدة من خلال الدراسات الحقلية والمعملية، موضحًا أن الجهاز تنفيذي ولديه معداته من حفارات وجرارات حفر.

وتابع، أن الأراضي الطينية في الوادي والدلتا يهرب الطين إلى أسفل بسبب الري بالغمر مكونا طبقات سامة، موضحًا أنه في عام 2019، أضيف للجهاز مهمة تطوير الري على مستوى المزرعة.

وأردف، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، أن مصر تجابه تحديات كبيرة وتوجيهات الرئيس السيسي منذ توليه وضع خطة لمجابهة المخاطر وحل المشاكل، لافتا إلى أنه من ضمن المخاطر الزيادة السكانية إلى جانب مصادر مائية محددة، وتغيرات مناخية.