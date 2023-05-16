محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ والممشى السياحي بنفق وكباري السادات استعدادا للصيف

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لشواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات، وذلك للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستعداد لاستقبالهم خلال موسم الصيف، كما اطمأن الشريف من رواد الشواطئ على جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين سواء من أهالي اﻹسكندرية أو زوارها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ استعدادات الشواطئ والممشى السياحي بنفق وكباري السادات، مشيرا إلى أن عدد الشواطئ بالإسكندرية ٦٤ شاطئ منها ٢ شاطئ مجاني و٥ شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها ٥ جنيه للفرد، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها لتظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل اللائق.

وأكد الشريف أن مشروع نفق وكباري السادات يعد ثان أكبر المشروعات المرورية التي تم تنفيذها في الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، لحل مشكلة الاختناق المروري الذي تعاني منه المنطقة وخاصة خلال موسم الصيف .

شهد الجولة؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء طارق موافي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ؛ واللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول.