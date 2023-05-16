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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل "تعليم الوادي" يشكل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة "جبر" الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي في لجان الامتحانات
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أكد سيد عبد العزيز  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة لفحص الورقة الإمتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادي الذي تم إجراءه اليوم لطلاب  المحافظة.

وأضاف سيد  عطية، أنه وفي ضوء التقرير الذى ستقدمه اللجنه وثبوت ما من شأنه المساس بمصلحة الطالب  سيتم مراعاة ذلك بعمليات التصحيح  مؤكدًا إهتمامه الدائم بمصلحة الطلاب  واعطائهم حقهم كاملا .


وطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة مع اللجنة المشكلة  وأن مصلحة الطالب هى الأهم وفى المقام الأول، ويأتي ذلك برعاية   الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،  وحنان مجدى نائب المحافظ، وفي إطار الحرص على  مصلحة الطلاب. 

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