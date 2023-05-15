جيهان العسال: 360 مليون مصاب بـ«الربو»حول العالم

فالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نسبة الإصابة بأمراض الربو بلغت 1 إلى 18% من الأشخاص على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإصابة فى بعض الدول للأطفال فى السن المدرسي ، حيث بلغ أعداد المصابين بأمراض الربو 360 مليون حالة عالميا.

كما شدت جيهان العسال، على ضرورة تجنب التعرض إلى عوامل الخطورة لمرضى الربو التى تزيد من شدة نوبات المرض، بما ينعكس على تحسن الحالة الصحية للمرضى، والحد من حالات الوفاة والتى بلغت 250 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اليوم العلمى الذى نظمته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، احتفالًا باليوم العالمي للربو، بهدف التوعية بأمراض الربو وطرق السيطرة عليها، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،على أهمية رفع الوعي لدى مرضى الربو من خلال التعريف بطرق الوقاية من مثيرات الحساسية، وعدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، والحفاظ على الصحة العامة، واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، منوها إلى ضرورة تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو بالإضافة إلى تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام حسنى مستشار وزير الصحة والسكان للتميزالإكلينيكي وأستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهنى، والدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، وعدد من الأساتذة والاستشاريين وأطباء الأمراض الصدرية.