الصفدي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وأذربيجان في مختلف المجالات

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وأذربيجان في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف، في العاصمة الأذرية باكو اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الصفدي وأسادوف، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتي أرسى دعائمها الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف، وتسير اليوم نحو مزيد من التعاون والتنسيق بقيادة الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف.

وشدد الصفدي وأسادوف، بحضور السفير الأردني سامي غوشة، على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق مستويات متقدمة من الاستثمار المتبادل عبر المناطق الاقتصادية في كلا البلدين، والعمل على تعزيز آفاق التعاون الثقافي والتعليمي.

وتأتي زيارة الصفدي بدعوة رسمية من نظيره رئيس البرلمان الأذري والذي من المنتظر أن يقوم بزيارة إلى المملكة في وقت قريب.