إزالة ٢١٥ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة حالتي تعدي خلال يومين على أملاك الدولة خلال تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط، وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

فيما أضافت محافظ دمياط، أن إجمالي ما تم إزالة حتى الآن ٢١٥ حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٢٦٤٠٢ م٢، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

هذا وقد وجهت محافظ دمياط تعليمات شديدة اللهجه لكافة رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية والجهتين المُنفذة والاستشارية.

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان، وفى هذا السياق ناقشت المحافظ سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، وآليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.