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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يهزم كيركوس الإثيوبي ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

ي الزمالك
ي الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-23، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين بدور الـ8 ببطولة كأس الكئوس الأفريقية.

تقدم الفارس الأبيض على فريق كيركوس في الشوط الأول بنتيجة 26-11.

ومن المقرر أن يحصل الفريق علي راحة غدا على أن يستأنف مبارياته يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة سبورتنج المصري وريد ستار الإيفواري وذلك في الدور قبل النهائي من البطولة والتي ستقام في تمام الساعة الرابعة عصرا علي صالة النادي الأهلي.

ويقود الفريق فنيا: أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب احمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

الزمالك كيركوس كأس الكئوس الإفريقية