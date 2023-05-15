إزالة 98 حالة تعد على أراضي الدولة بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة بجميع نطاق المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأشار المحافظ الى أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات علي أراضي الدولة ضمن الموجة 21 خلال المرحلة الأولى ضمت إزالة ٩٨ حالة تعدى بجميع مدن المحافظة، واستراد مساحة ٣١ ألف و٢٨٥ متر مربع بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المواطنين بعدم التعدى والشروع في البناء المخالف، مشيرا أنه سيتم متابعة ورصد حالات التعدي علي أملاك الدولة عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أول بأول وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناءات.

إزالة ٩٨ حالة تعدي على أراضي الدولة بمطروح

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