اجتماع موسع مع مشرفي السلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء "صور"

عقد الدكتور أحمد حسانين، وكيل مديرية الصحة والسكان ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه اجتماعا موسعا مع مسئولي ومشرفي السلامة والصحة المهنية بجميع الإدارات الصحية؛ لمتابعة خطط العمل والإشراف الخاصة بهم وما جرى عمله خلال الفترة الماضية وتقييم مؤشرات العمل وكذلك التنبيه على تفعيل لجان السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت التابعة وكذلك مناقشة أهم المعوقات والسلبيات المأخوذة أثناء المرور على المنشآت المختلفة .

كما أكد مدير الطب الوقائي، أهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين بالقطاع الصحي، لحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل الصحية، ومنع تعرضهم للحوادث والإصابة من الأمراض المهنية وغيرها، وكذلك الحفاظ على المنشآت الصحية، وما تحتويه من أجهزة طبية ومعدات من التلف والضياع نتيجة الحوادث، وذلك من خلال اتباع جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة، لتحقيق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء على ضرورة تكثيف الاجتماعات مع جميع الفرق الوقائية على مستوى المحافظة ومتابعة تقييم مؤشرات العمل وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

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