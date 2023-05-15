الإعلام الأمني العراقي: إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية في نينوى

الإثنين 15/مايو/2023 - 10:59 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم /الاثنين/، إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء (النمرود) في نينوى.

وأوضحت الخلية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم- أن قوات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء "النمرود" فى محافظة نينوى".

وأضافت أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، مبينا أن القوات الأمنية مازالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية.