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الإثنين 15 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم: الحوار الوطني انطلق من العديد من المواد الدستورية

داليا عبد الرحيم
داليا عبد الرحيم
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قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إن الحوار الوطني وتفعيل فكرة الدستور ومواده وأخذه كإطار للحوار أمر جيد، حيث إن هناك مبادئ أساسية في الدستور جاءت ليس فقط في المواد الدستورية ولكن أيضًا في ديباجة الدستور، وهي قائمة على فكرة احترام حقوق الآخر وقبول الآخر واللامركزية وتطبيقها.

وأضافت "داليا" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني انطلق من العديد من المواد الدستورية أبرزها احترام هذا الدستور، متابعة: "أعتقد أن الحوار الوطني كان ضمن شروط حضوره أن يكون الشخص مؤمنا ومعترفا بمبادئ هذا الدستور وننطلق من هذه المبادئ".

وأوضحت: "ربما نحتاج تفعيل هذه المبادئ بشكل أقوى ولذلك قمنا بعمل الحوار الوطني من أجل توفير حلول ومبادرات أكثر تجعلنا قادرين على تحقيق المبادئ بشكل فعال وبه واقعية بشكل كبير".

وأردفت: "الانطلاق من المواد القانونية والدستورية يحمي حقوق جميع الأطراف وأطياف الشعب المصري على أرض مصر".
 

لبوابة نيوز الحوار الوطني الدكتورة داليا عبدالرحيم الدستور المواد الدستورية