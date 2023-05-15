أفضل المشروبات لتقليل التوتر والنوم أفضل ليلًا

أجرت دراسة حديثة بحثًا في العوامل التي يمكن أن تحسِّن جودة النوم، حيث ثبت علميًا أنَّ قلَّة النوم يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. ووجدت الدراسة، التي نُشِرَت في مجلة "Nature Human Behavior"، أنَّ هناك عدة أنواع من الشاي يمكن أن تلعب دورًا في تحسين جودة وكفاءة ومدة النوم.

وبالتحديد، أشارت الدراسة إلى أنَّ الشاي الأخضر والبابونج الألماني والخزامى (نبتة جبلية موطنها الأصلي شمال أفريقيا والمناطق الجبلية في البحر المتوسط) والورد والياسمين وزهرة الآلام (نبات عريشي يدخل في العشرات من مهدئات الأعصاب) لها تأثير قوي على النوم.

كشفت الدراسة عن أنَّ "ما يقرب من ستة من كل 10 (57 في المئة) بالغين في المملكة المتحدة يشعرون بالراحة عند تناول الشاي، فيما يشعر النصف الآخر بالهدوء".

وأشار الباحثون إلى وجود "مركبات نشطة" في الشاي يمكن أن تساعد على النوم، مثل البوليفينول، وإل-ثيانين، والثيفلافين، والثيروبيجين، وأوضحوا أنَّ هذه المركبات لها تأثيرات مباشرة على الدماغ، مما يساعد على تنشيط المسارات التي تخفف التوتر وتخلق الهدوء والاسترخاء.

وحذَّروا من الآثار الصحية الوخيمة لقلَّة النوم، مؤكدين أنَّ "النوم أقل من ست ساعات في الليلة يزيد من مستويات بروتين سي التفاعلي، مما يشير إلى أنَّ الجسم يقاوم الالتهاب".