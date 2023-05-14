الانتخابات التركية.. بدء عمليات فرز الأصوات

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، بإغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.
وانطلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا اليوم الأحد، ويدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
المرشحون الثلاثة هم:
- رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية، والذي تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على 41.1 % من الأصوات.
- أما منافسُه الأبرز فهو كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ومرشحُ تحالفِ الأمة المعارض، وتشير الاستطلاعات إلى أنه سيحصل على 42.6 % من إجمالي أصوات الناخبين.
- أما المرشح الثالث فهو سنان أوغان مرشَح تحالف الأجداد، وأظهرت استطلاعات الرأي أنه سيحصل على 2.2 % من إجمالي الأصوات.