الانتخابات التركية.. بدء عمليات فرز الأصوات

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، بإغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا اليوم الأحد، ويدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

المرشحون الثلاثة هم: