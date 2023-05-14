رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور إيفان ابراهيم سعد استاذ بكلية الصيدلة جامعة الاسكندرية، وعضوية كل من الدكتور جابر احمد مجاهد استاذ بكلية الطب البيطري جامعة اسيوط، والدكتور محمد محمدي غانم استاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتور ابراهيم محمد فارس استاذ بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، والدكتور احمد سيد حمودة استاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الطب البيطري، والتى تستمر لمدة يومين لتجديد الاعتماد والوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور مني عبد الفتاح احمد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور سمير احمد الشاذلي منسق الزيارة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة ومايتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

هذا وقد أكد رئيس الجامعة، ان الكلية اتخذت اجراءات جدية لتجديد الاعتماد الاكاديمي، وانها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة. كما اشاد بدور منسقى المعايير بالكلية .

وأضاف د. دسوقي، بأن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقى كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي إهتماما كبيرا لإعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

جدير بالذكر ان كلية الطب البيطري قد حصلت مسبقاً علي الاعتماد من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تلتزم كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ بتخريج طبيب بيطري متميز يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمـي والدولى وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتحاليل معملية في مجال الطب البيطري وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات بيطرية وتدريب في إطار قيم أخلاقية.